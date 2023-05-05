Жители Москвы начали наблюдать затмение Луны

Полутеневое затмение Луны наблюдалось в пятницу вечером в Москве - верхний край лунного диска потемнел и был виден невооруженным глазом, сообщила ТАСС астроном, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман.

"Потемнение верхней части диска Луны наблюдается невооруженным глазом в Москве над восточным горизонтом. В центре наблюдениям могут мешать постройки и деревья, а вот с верхних этажей высоток, особенно на востоке или юго-востоке столицы можно наблюдать", - сказала она ТАСС, комментируя явление.

О наблюдаемом затмении, в частности, сообщали ТАСС в 20:50 жители района Некрасовка юго-восточного округа Москвы. В это же время потемнение лунного диска было заметно над домами в Пресненском районе.

"Потемнение края Луны было хорошо видно при ее восходе, когда ее яркость снижается вследствии поглощения света атмосферой. Через час уже было почти незаметно из-за яркости Луны. Это удачное стечение обстоятельств", - пояснил ТАСС руководитель Московского астрономического клуба, руководитель фестиваля любителей астрономии "Астрофест" Андрей Остапенко, комментируя сделанные на профессиональную камеру снимки.

В Химках в 21:22 уже равномерно освещенный лунный диск наблюдался низко над горизонтом. В районе Тверского бульвара Луна была отчетливо видна над постройками и деревьями около 21:30, однако верхний ее край тоже визуально не отличался по яркости от остальной части диска, сообщают корреспонденты ТАСС.

О затмении

Полутеневое затмение Луны 5 мая наблюдалось на территории большей части России, кроме Таймыра и Чукотки. В Москве Луна взошла над горизонтом после 20:00, уже находясь в полутени Земли.