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Собянин перечислил преимущества новых московских трамваев

Преимущества новых трехсекционных трамваев «Витязь-Москва», которые курсируют по улицам столицы, перечислил в личном блоге мэр города Сергей Собянин.

Собянин перечислил преимущества новых московских трамваев
© Мослента

По словам градоначальника, трамваи «Витязь-Москва» отличаются плавностью хода, низким уровнем шума, просторностью салона и низким полом без крутых ступеней. Внутри составов есть климат-контроль, USB-разъемы, Wi-Fi, медиаэкраны, спутниковая навигация, крепления для велосипедов, цветная подсветка, предупреждающая о закрытии дверей, пандусы и большие площадки для пассажиров в инвалидных креслах и для москвичей с детскими колясками.

По менее востребованным маршрутам ходят односекционные трамваи. Такой вид транспорта отличается долгой службой — более 30 лет.

Ранее было раскрыто происхождение названия трамваев «букашка» в Москве.

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