Собянин перечислил преимущества новых московских трамваев

По словам градоначальника, трамваи «Витязь-Москва» отличаются плавностью хода, низким уровнем шума, просторностью салона и низким полом без крутых ступеней. Внутри составов есть климат-контроль, USB-разъемы, Wi-Fi, медиаэкраны, спутниковая навигация, крепления для велосипедов, цветная подсветка, предупреждающая о закрытии дверей, пандусы и большие площадки для пассажиров в инвалидных креслах и для москвичей с детскими колясками.