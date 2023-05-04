Собянин перечислил преимущества новых московских трамваев
Преимущества новых трехсекционных трамваев «Витязь-Москва», которые курсируют по улицам столицы, перечислил в личном блоге мэр города Сергей Собянин.
По словам градоначальника, трамваи «Витязь-Москва» отличаются плавностью хода, низким уровнем шума, просторностью салона и низким полом без крутых ступеней. Внутри составов есть климат-контроль, USB-разъемы, Wi-Fi, медиаэкраны, спутниковая навигация, крепления для велосипедов, цветная подсветка, предупреждающая о закрытии дверей, пандусы и большие площадки для пассажиров в инвалидных креслах и для москвичей с детскими колясками.
По менее востребованным маршрутам ходят односекционные трамваи. Такой вид транспорта отличается долгой службой — более 30 лет.
Ранее было раскрыто происхождение названия трамваев «букашка» в Москве.