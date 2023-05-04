«Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье
«Оранжевый» уровень погодной опасности объявили на территории Москвы и Московской области. Специалисты Гидрометцентра России предупредили о ночных заморозках.
Предупреждение в Москве действует с 3:00 до 7:00 пятницы, 5 мая. В Подмосковье — до 8:00. В Московской области в это время ожидается до двух градусов мороза.
Согласно прогнозу на сайте организации, ночные заморозки продолжатся до среды, 10 мая.
Ранее о заморозках во вторые длинные выходные мая столичных жителей предупреждал синоптик Роман Вильфанд. По его словам, майское тепло стоит ждать лишь к середине месяца.