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Собянин рассказал о модернизации Боткинской больницы

Модернизация Боткинской больницы является одним из важнейших городских проектов. Об этом в среду, 3 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам главы города, для нужд больницы было закуплено более 13 тысяч единиц оборудования. Кроме того, в медицинском учреждении была проведена реконструкция построенных в прошлом веке корпусов, а также сделан капитальный ремонт.

Собянин добавил, что в Боткинской больнице строятся новые стационары. В частности, речь идет о хирургическом стационаре, который появится в корпусе №9. Также планируется открытие флагманского центра медицинской помощи, способного принять до 200 пациентов в сутки.

— Сегодня Боткинская — это более 4 000 врачей и медицинских сестер. Более одного миллиона амбулаторных приемов, 100 тысяч госпитализаций и 70 тысяч операций в год, из которых каждая пятая — высокотехнологичная, — написал Собянин в своем Telegram-канале.

Недавно глава города Сергей Собянин рассказал, что в рамках госпрограммы «Столичное здравоохранение» городские медучреждения постоянно оснащаются новым оборудованием и цифровой техникой. Например, в прошлом году для городских поликлиник закупили более 13 тысяч единиц оборудования, а для стационаров — свыше 5,5 тысячи.

До конца года в столице планируется завершить модернизацию столичных поликлиник, ввести в эксплуатацию четыре флагманских центра больниц, развивать проактивное диспансерное наблюдение, а также продолжать цифровизацию медицины.

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