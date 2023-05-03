Собянин рассказал о модернизации Боткинской больницы

Модернизация Боткинской больницы является одним из важнейших городских проектов. Об этом в среду, 3 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам главы города, для нужд больницы было закуплено более 13 тысяч единиц оборудования. Кроме того, в медицинском учреждении была проведена реконструкция построенных в прошлом веке корпусов, а также сделан капитальный ремонт.

Собянин добавил, что в Боткинской больнице строятся новые стационары. В частности, речь идет о хирургическом стационаре, который появится в корпусе №9. Также планируется открытие флагманского центра медицинской помощи, способного принять до 200 пациентов в сутки.

— Сегодня Боткинская — это более 4 000 врачей и медицинских сестер. Более одного миллиона амбулаторных приемов, 100 тысяч госпитализаций и 70 тысяч операций в год, из которых каждая пятая — высокотехнологичная, — написал Собянин в своем Telegram-канале.

Недавно глава города Сергей Собянин рассказал, что в рамках госпрограммы «Столичное здравоохранение» городские медучреждения постоянно оснащаются новым оборудованием и цифровой техникой. Например, в прошлом году для городских поликлиник закупили более 13 тысяч единиц оборудования, а для стационаров — свыше 5,5 тысячи.