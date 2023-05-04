Какой будет погода в Москве и области на длинных майских выходных

— В последующие праздничные дни будет постепенно повышаться атмосферное давление. Мы ждем, что и 7, и 8 мая установится погода с переменной облачностью и без существенных осадков. Ночь будет еще более холодной, потому что облаков не будет, и земля начнет быстро остывать. В Москве ночью может быть от минус 1 до плюс 1 градуса, по области — от минус 2 до плюс 3 градусов. Дневная температура тоже будет низкой: плюс 8–10 градусов в Москве и плюс 6–11 по региону, — сообщила синоптик.