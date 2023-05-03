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Собянин: Будем возрождать Ледовый дворец "Крылатское"

В Ледовом дворце "Крылатское"- единственном в Москве крытом катке с искусственной 400-метровой конькобежной дорожкой - будет проведен капремонт. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Собянин: Будем возрождать Ледовый дворец "Крылатское"
© мослента

В свое время здесь регулярно проходили международные, всероссийские и городские соревнования и многочисленные массовые мероприятия. Во время пандемии Дворец переоборудовали под резервный госпиталь. Когда ситуация улучшилась, его закрыли, медперсонал вернулся к своей повседневной работе в других учреждениях, оборудование передали в медорганизации города.

"Теперь пришло время возродить одну из ведущих спортивных площадок Москвы", - написал мэр.

В рамках капремонта запланировано: восстановление демонтированных инженерных сетей перекрытия, приведение в порядок фасада, восстановление бетонного основания ледового поля, ограждения трибун и системы теплого пола.

"Все сделаем с учетом современных требований комфорта для спортсменов и зрителей", - заключил глава города.

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