Собянин: Будем возрождать Ледовый дворец "Крылатское"

В Ледовом дворце "Крылатское"- единственном в Москве крытом катке с искусственной 400-метровой конькобежной дорожкой - будет проведен капремонт. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин .

В свое время здесь регулярно проходили международные, всероссийские и городские соревнования и многочисленные массовые мероприятия. Во время пандемии Дворец переоборудовали под резервный госпиталь. Когда ситуация улучшилась, его закрыли, медперсонал вернулся к своей повседневной работе в других учреждениях, оборудование передали в медорганизации города.