Собянин: Будем возрождать Ледовый дворец "Крылатское"
В Ледовом дворце "Крылатское"- единственном в Москве крытом катке с искусственной 400-метровой конькобежной дорожкой - будет проведен капремонт. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
В свое время здесь регулярно проходили международные, всероссийские и городские соревнования и многочисленные массовые мероприятия. Во время пандемии Дворец переоборудовали под резервный госпиталь. Когда ситуация улучшилась, его закрыли, медперсонал вернулся к своей повседневной работе в других учреждениях, оборудование передали в медорганизации города.
"Теперь пришло время возродить одну из ведущих спортивных площадок Москвы", - написал мэр.
В рамках капремонта запланировано: восстановление демонтированных инженерных сетей перекрытия, приведение в порядок фасада, восстановление бетонного основания ледового поля, ограждения трибун и системы теплого пола.
"Все сделаем с учетом современных требований комфорта для спортсменов и зрителей", - заключил глава города.