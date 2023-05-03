Москвичам рекомендовали пересесть на городской транспорт

В четверг 4 мая на ряде улиц города будет перекрыто движение транспорта. Москвичам порекомендовали пересесть на городской транспорт.

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Как сообщает пресс-служба департамента транспорта Москвы, движение будет полностью закрыто с 06:30 на Волгоградском проспекте, Таганской площади, на части Садового кольца от Земляного Вала до Новинского бульвара. Аналогичные перекрытия введут с 17:30 на улицах Тверская, Петровка, Охотный ряд, Солянка, Моховая, а также на Кадашевской, Устьинской и Кремлевской набережных.

Запрет на движение распространится с 22:30 на улицы Большая Садовая, Новый Арбат и на Большой Каменный мост. С 23:30 нельзя будет проехать по улицам Большая Полянка, 2-я Брестская, Новый Арбат, на участке Садового кольца, а также на Волгоградском проспекте. Также на всех этих дорогах вплоть до 13:00 9 мая будет запрещена парковка.

Также с 16:30 4 мая до 03:00 5 мая в переулках Маяковского и Марксистский, а также на улицах Александра Солженицына и Таганская будет организовано двустороннее движение.