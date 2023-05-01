Раскрыта цена самой дешевой квартиры в центре Москвы
Стоимость самой дешевой квартиры в центре Москвы «Известиям» назвали эксперты компании «Бон Тон». По их данным, цена такого жилья оказалась выше девяти миллионов рублей.
9,6 миллиона рублей стоит самая дешевая квартира в центре Москвы
По словам аналитиков, студия за 9,6 миллиона рублей в апартаментах бизнес-класса находится в Красносельском районе города. Площадь такого жилья составляет 20,9 квадратного метра.
При этом самым дорогим жилым объектом считается пентхаус площадью 1067,4 квадратного метра. Стоимость таких апартаментов оценивается в 2,5 миллиарда рублей, отметили специалисты.