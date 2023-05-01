В Москве откроют выставку работ Вячеслава Зайцева

Выставку платьев Вячеслава Зайцева откроют в Москве. Об этом ТАСС в понедельник сообщил вице-президент Академии российского телевидения и президент компании AVM Media Александр Митрошенков.

Зайцев умер 30 апреля в возрасте 85 лет после продолжительной болезни. Митрошенков в беседе с ТАСС рассказал, что видел Зайцева несколько дней назад на 45-м Московском международном кинофестивале. Он отметил, что уже тогда модельер "чувствовал себя непросто". "Я проводил его до кресла и обратил внимание, что его обычно сильная рука стала такой тонкой и холодной, как у подростка. На меня нашло такое странное чувство, что это не просто так, когда рука становится такой маленькой, словно человек съежился, стал меньше, - рассказал Митрошенков. - Мы расстались тогда, и я не знал, что мы расстались навсегда".

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По мнению Митрошенкова, Зайцев перевернул мир российской моды. Он добавил, что планируется открытие выставки работ модельера. "Мы обсудили с Татьяной Михалковой, президентом фонда "Русский Силуэт", что обязательно сделаем выставку его платьев, так, чтобы это было похоже на музей, где люди могут прийти и увидеть лабораторию мысли Вячеслава Зайцева", - сообщил он.

Народный артист России Эдгард Запашный рассказал ТАСС, что ему довелось поработать с Зайцевым лишь однажды, он назвал это честью. "Мы с братом были ведущими музыкальной премии "Чартова дюжина" в "Олимпийском". Вячеслав Зайцев вместе со своим сыном были главными по дизайну и предоставляли костюмы, в том числе ведущим, - вспомнил Запашный. - Мы приехали в его Дом моды, познакомились там лично. Он запомнился крайне добрым и приветливым человеком. Слава Зайцев - лицо сначала советской, а потом российской моды".