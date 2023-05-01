$80.51-1.0588.37-1.83

Сергей Собянин рассказал о новых сервисах для пассажиров столичных автовокзалов

Городские автовокзалы и автостанции стали удобными транспортными хабами. Об этом в понедельник, 1 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Собянин рассказал о новых сервисах для пассажиров столичных автовокзалов
© Вечерняя Москва

—— Самый востребованный автовокзал — «Саларьево» — построили недавно, в 2019 году. Большой поток пассажиров принимает также «Центральный», который мы реконструировали в 2020-м, — сказал он.

На всех столичных автовокзалах есть удобные залы ожидания, бесплатный Wi-Fi, камеры хранения, кафе, комнаты матери и ребенка. Собянин в своем Telegram-канале сообщил, что залы полностью адаптированы для маломобильных пассажиров.

Напомним, что в столице разработали единую маршрутную схему для городских автовокзалов. Первая схема уже появилась в зале ожидания автовокзала Центральный. Проект включает в себя три блока.

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл Южный речной вокзал после реконструкции. По словам главы города, в ходе реконструкции специалисты очистили акваторию, сделали хорошую набережную и пешеходные маршруты, а также благоустроили территорию.

Как стало известно, расписание поездов Московского центрального кольца (МЦК) во время майских праздников будет соответствовать графику выходного дня. В частности, 1 мая, а также в период с 6 по 9 мая с 12:30 до 18:00 интервал между поездами составит четыре минуты. В остальное время он будет в два раза больше.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий