Профсоюзы поздравят москвичей с Первомаем в парках столицы

«Дорогие москвичи и гости столицы, сердечно поздравляю с Днем международной солидарности трудящихся, с праздником весны и труда! В ситуации, в которой мы прожили прошедший год, важно, что у нас сохранилось единство и сплоченность. Самое дорогое, что у нас есть - дети, пусть они будут счастливы, а у нас будут силы сделать все для того, чтобы их будущее было лучше. С праздником, с 1 Мая! Мир, труд май!», - приводятся в сообщении слова поздравления председателя Московской федерации профсоюзов Михаила Антонцева.