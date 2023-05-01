Профсоюзы поздравят москвичей с Первомаем в парках столицы
Члены профсоюзов и известные горожане поздравят с 1 Мая жителей и гостей столицы, праздничные обращения прозвучат на популярных площадках для массовых гуляний. Об этом сообщили в пресс-службе Московской федерации профсоюзов.
«Дорогие москвичи и гости столицы, сердечно поздравляю с Днем международной солидарности трудящихся, с праздником весны и труда! В ситуации, в которой мы прожили прошедший год, важно, что у нас сохранилось единство и сплоченность. Самое дорогое, что у нас есть - дети, пусть они будут счастливы, а у нас будут силы сделать все для того, чтобы их будущее было лучше. С праздником, с 1 Мая! Мир, труд май!», - приводятся в сообщении слова поздравления председателя Московской федерации профсоюзов Михаила Антонцева.
Уточняется, что центральное мероприятие федерация профсоюзов проведет в Доме Союзов. Его участники - представители профсоюзов, правительства и работодателей, обсудят острые социально-экономические проблемы, вопросы дальнейшего развития социального партнерства и механизмов оказания гуманитарной помощи участникам специальной военной операции их семьям, жителям Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
«Также запланирован праздничный концерт творческих коллективов организаций города - победителей московских, российских и международных конкурсов, мастеров искусств. В столице организатором программы Первомая под лозунгом «Солидарность трудящихся - единство страны!» выступает Московская федерация профсоюзов», - подчеркнули в пресс-службе.