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Сергей Собянин поздравил москвичей с Праздником Весны и Труда

Мэр Москвы отметил, что динамичное развитие столицы — результат общего труда москвичей, которые каждый день работают на благо любимого города.

Собянин поздравил москвичей с Праздником Весны и Труда
© РИА Новости

Сергей Собянин в своем телеграм-канале поздравил москвичей с Праздником Весны и Труда.

«Первомай — символ единения людей в созидательной деятельности на благо России. С этим праздником мы связываем надежды на лучшее, уверенность в мирной, стабильной и счастливой жизни», — написал Мэр Москвы.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

Он также отметил, что Москва продолжает создавать новые высокотехнологичные производства, обновлять транспортную инфраструктуру, строить современные социальные объекты.

«Динамичное развитие любимой столицы — это результат нашего плодотворного труда, таланта и энергии миллионов москвичей. От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, добра и новых успехов. С праздником, дорогие друзья!» — добавил Сергей Собянин.

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