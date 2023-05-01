Собянин поздравил москвичей с Праздником Весны и Труда

Мэр Москвы отметил, что динамичное развитие столицы — результат общего труда москвичей, которые каждый день работают на благо любимого города.
Сергей Собянин в своем телеграм-канале поздравил москвичей с Праздником Весны и Труда.
«Первомай — символ единения людей в созидательной деятельности на благо России. С этим праздником мы связываем надежды на лучшее, уверенность в мирной, стабильной и счастливой жизни», — написал Мэр Москвы.
Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin
Он также отметил, что Москва продолжает создавать новые высокотехнологичные производства, обновлять транспортную инфраструктуру, строить современные социальные объекты.
«Динамичное развитие любимой столицы — это результат нашего плодотворного труда, таланта и энергии миллионов москвичей. От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, добра и новых успехов. С праздником, дорогие друзья!» — добавил Сергей Собянин.