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Частица Вечного огня торжественно взята у Музея Победы

Частица Вечного огня была торжественно взята 30 апреля у столичного Музея Победы. Церемония прошла в рамках старта автопробега «Огонь памяти». Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе музея.

Частица Вечного огня торжественно взята у Музея Победы
© Вечерняя Москва

— Мы посвятили наш автопробег 78-й годовщине Великой Победы. Такие мероприятия нужны, чтобы люди не забыли, чтобы помнили о событиях Великой Отечественной, о подвигах своих предков. Например, у меня и бабушка, и дедушка оба фронтовики, — рассказал организатор автопробега Сергей Игнатьев.

В автопробег отправилось 23 машины, их экипаж — 60 человек, в том числе 15 детей. Всего участникам автопробега предстоит преодолеть более 2500 километров. Маршрут пройдет по территории двух стран — России и Республики Беларусь: Московской, Смоленской, Витебской, Минской, Брестской, Гродненской, Псковской и Тверской областям.

В конце мая 2023 года в Москве пройдет XII Международный конкурс-фестиваль имени Юрия Должикова. Организаторами мероприятия в этом году выступят образовательные учреждения России, Казахстана и Белоруссии.

В Музее Победы 22 апреля прошла торжественная церемония награждения победителей международного детского конкурса-фестиваля «Мои герои. Музыка Победы». Мероприятие организовали в шестой раз и впервые в формате фестиваля. В конкурсе приняли участие свыше 15 тысяч детей в возрасте от 6 до 18 лет из всех регионов России.

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