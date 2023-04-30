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Собянин: На улицах столицы запустили первого в России робота-уборщика "Пикселя"

На улицах столицы запустили первого в России робота-уборщика "Пикселя". Как сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин, это разработка московской компании "Автономика" - резидента кластера "Ломоносов" в научно-технологической долине МГУ.

Собянин: На улицах столицы запустили первого в России робота-уборщика "Пикселя"
© Российская Газета

Вся программная часть, кузов, шасси и конструкция "Пикселя" - от российской команды. Элементы дизайна и системы управления делали вместе с белорусскими партнерами. Робот-уборщик может делать влажную уборку и подметать тротуары в течение 16 часов. У него сменное навесное оборудование - это позволяет использовать робота круглый год. Пока "Пиксель" работает в тестовом режиме в сопровождении оператора.

Постоянно поддерживаем разработки в области робототехники - в столице уже работают 112 стартапов и инновационных компаний, отметил Собянин. Среди них - компания "Гумич", создавшая робота-охранника. Он может патрулировать разные объекты по заданному маршруту и передавать изображения на пункт контроля, сигнализируя о нарушениях.

В марте в технопарке "Нагатино" робот-охранник прошел пилотное тестирование. Сейчас налаживают его серийное производство.

Еще одна разработка - "Блиндозер" - победитель конкурса "Новатор Москвы" в 2021 году. Это первый в мире вендинговый аппарат, который выпекает блины на глазах у покупателя. При этом он сам контролирует сроки годности всех ингредиентов. Попробовать блины от "Блиндозера" можно в "Сколково", парке "Зарядье" и на трех станциях московского метро: "Воробьевы горы", БКЛ "Сокольники" и ТПУ "Нижегородская".

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