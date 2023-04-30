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Собянин рассказал, как Москва отмечала 1 Мая и День Победы в XX веке

Главное архивное управление столицы (Главархив) опубликовало уникальные воспоминания горожан о том, как в Москве отмечали 1 Мая и День Победы в XX веке. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Собянин рассказал, как Москва отмечала 1 Мая и День Победы в XX веке
© Агентство «Москва»

«Первомай изначально задумывался как нерабочий день. 9 Мая стал выходным только к середине 1960-х», - написал Сергей Собянин.

Он отметил, что москвичи всегда любили 1 Мая. «Часть Ленинградского проспекта делали праздничной зоной, устанавливали лотки с пирожными, соками, пирогами и разными сладостями. Везде были флаги, летали надувные шарики, люди гуляли и веселились», - приводятся в публикации слова жительницы района Бескудниково Валентины Матвеевой.

По словам Собянина, больше всего трогательных воспоминаний у москвичей о Дне Победы. В 1945 году этот день получился нерабочим стихийно: после объявления капитуляции все жители города в едином порыве вышли на улицу. «Все плакали и смеялись и бежали на Красную площадь, где народ радовался и ликовал, ещё не веря самому себе, что всё наконец закончилось», - приводится в публикации вспоминания Алексея Немчинова из района Коптево. «Позже 9 Мая отмечали с таким же размахом - вот как запомнились народные гулянья в парке у Центрального Дома Советской Армии Наталье Колобановой из района Таганский: «Катались в лодках, на катамаранах, в Екатерининской ротонде играли в шахматы. А как любили здесь отмечать День Победы! Поздравляли ветеранов, ели солдатскую кашу…», - подчеркнул Собянин.

Он отметил, что все выдержки из мемуаров можно прочитать в сборнике «В памяти моей Москва» на сайте виртуального музея «Москва - с заботой об истории» -vov.mos.ru.

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