Собянин рассказал, как Москва отмечала 1 Мая и День Победы в XX веке

По словам Собянина, больше всего трогательных воспоминаний у москвичей о Дне Победы. В 1945 году этот день получился нерабочим стихийно: после объявления капитуляции все жители города в едином порыве вышли на улицу. «Все плакали и смеялись и бежали на Красную площадь, где народ радовался и ликовал, ещё не веря самому себе, что всё наконец закончилось», - приводится в публикации вспоминания Алексея Немчинова из района Коптево. «Позже 9 Мая отмечали с таким же размахом - вот как запомнились народные гулянья в парке у Центрального Дома Советской Армии Наталье Колобановой из района Таганский: «Катались в лодках, на катамаранах, в Екатерининской ротонде играли в шахматы. А как любили здесь отмечать День Победы! Поздравляли ветеранов, ели солдатскую кашу…», - подчеркнул Собянин.