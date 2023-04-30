Артисты театра и кино присоединились к акции «Сад памяти» в Москве

Звездный состав присоединился к международной акции «Сад памяти», которая проходит в преддверии празднования Дня Победы, передает «МИР 24». Популярные артисты театра и кино высадили деревья у дома номер 50 на Фрунзенской набережной в Москве. Часть «живых памятников» посвящена актерам, которые во время Великой Отечественной поднимали боевой дух и укрепляли веру солдат в победу. Деревья в рамках этой акции здесь высаживают не первый раз.«Мне сама акция нравится в силу того, что она классно, здорово придумана. Она действительно имеет такой глубокий смысл, очень понятный и очень, самое главное, иллюстрирующий в долгом измерении, то есть через 10, 20 лт будут плоды сегодняшней акции», – отметил заслуженный артист Российской Федерации Андрей Мерзликин.