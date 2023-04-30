Артисты театра и кино присоединились к акции «Сад памяти» в Москве в преддверии Дня Победы
Звездный состав присоединился к международной акции «Сад памяти», которая проходит в преддверии празднования Дня Победы, передает «МИР 24». Популярные артисты театра и кино высадили деревья у дома номер 50 на Фрунзенской набережной в Москве. Часть «живых памятников» посвящена актерам, которые во время Великой Отечественной поднимали боевой дух и укрепляли веру солдат в победу. Деревья в рамках этой акции здесь высаживают не первый раз.«Мне сама акция нравится в силу того, что она классно, здорово придумана. Она действительно имеет такой глубокий смысл, очень понятный и очень, самое главное, иллюстрирующий в долгом измерении, то есть через 10, 20 лт будут плоды сегодняшней акции», – отметил заслуженный артист Российской Федерации Андрей Мерзликин.
«Я думаю, что все деревья, которые будут посажены в рамках акции, конечно же, должны будут расцвести, потому что мы сажаем сад памяти в честь настоящих героев», – сказала актриса театра и кино Ольга Будина.
Акция «Сад памяти» – это высадка 27 миллионов деревьев как напоминание о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны. Уже четвертый год она проходит как по всей России, так и за рубежом. За время ее существования в ней приняли участие свыше пяти миллионов человек из более чем 50 стран мира. 9 мая в 9:55 на телеканалах «Мир» и «Мир 24» смотрите международную акцию «Память сердца».