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В Москве стартовал велосезон

Сезон велопроката открылся в Москве 29 апреля, гостям и жителям столицы будут доступны в аренду более 10 тыс. электрических и механических велосипедов. Об этом в субботу сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.

В Москве стартовал велосезон
© ТАСС

"Велосезон официально стартовал в Москве, уже в 11-й раз. В этом году в городе заработает 776 станций велопроката и будет доступно больше 10 тыс. электрических и механических велосипедов - все они с новым российским программным обеспечением", - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что 28 станций проката впервые появятся у Парка Победы, в районах Новопеределкино и Тушино, около метро Митино, у парка Яуза и в других точках города.

"Все больше жителей города пользуются велосипедами для повседневных поездок. Это результат развития велосипедной инфраструктуры, доступности велопроката и повышенного внимания к здоровому образу жизни", - привели в тексте слова заммэра Москвы Максима Ликсутова.

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