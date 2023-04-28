Собянин рассказал, как городские службы готовят Москву к майским праздникам

Градоначальник уточнил, что специалисты промывают фасады и окрашивают цоколи зданий, ремонтируют подъезды домов — двери, лестницы, козырьки, а также подвалы и чердаки. Дороги и тротуары промывают специальным шампунем. Также, по словам Сергея Собянина, работники комплекса городского хозяйства убирают прошлогоднюю листву во дворах и парках с газонов, обновляют дорожную разметку, чистят светофоры, дорожные знаки, барьерные ограждения, остановки общественного транспорта, уличные фонари. Специалисты приводят в порядок более двух тысяч сложных инженерных сооружений — мостов, тоннелей, эстакад, подземных и надземных пешеходных переходов. Кроме того, мер добавил, что столичные коммунальщики моют и чистят более 1,1 тыс. памятников и монументов. Основной инструмент мастеров — водяная струя высокого давления, но мелкие детали отмывают вручную с помощью мягких щеток, чтобы ничего не повредить.