Собянин рассказал, как городские службы готовят Москву к майским праздникам

С начала апреля комплекс городского хозяйства столицы проводит традиционную генеральную уборку Москвы, сейчас работы по весеннему благоустройству вышли на финишную прямую. Об этом в своем личном блоге написал мэр Москвы Сергей Собянин.
Градоначальник уточнил, что специалисты промывают фасады и окрашивают цоколи зданий, ремонтируют подъезды домов — двери, лестницы, козырьки, а также подвалы и чердаки. Дороги и тротуары промывают специальным шампунем. Также, по словам Сергея Собянина, работники комплекса городского хозяйства убирают прошлогоднюю листву во дворах и парках с газонов, обновляют дорожную разметку, чистят светофоры, дорожные знаки, барьерные ограждения, остановки общественного транспорта, уличные фонари. Специалисты приводят в порядок более двух тысяч сложных инженерных сооружений — мостов, тоннелей, эстакад, подземных и надземных пешеходных переходов. Кроме того, мер добавил, что столичные коммунальщики моют и чистят более 1,1 тыс. памятников и монументов. Основной инструмент мастеров — водяная струя высокого давления, но мелкие детали отмывают вручную с помощью мягких щеток, чтобы ничего не повредить.
Причалы, по его словам, подготовлены к открытию навигации, а фонтаны — к новому сезону. Проверяется работа часов, установленных на городских улицах, промываются вентиляционные шахты коммуникационных коллекторов.
Собянин подчеркнул, что к прошедшему в Москве общегородскому субботнику присоединились почти 1,7 млн человек.
"Первое мая и День Победы Москва встретит чистой, нарядной и ухоженной — как всегда. В праздничные дни мы ждем вас в парках и на фестивальных площадках, на пешеходных улицах центра и в тихих скверах жилых районов", - обратился мэр к москвичам и гостям столицы.
Градоначальник адресовал слова благодарности работникам коммунального хозяйства и всем неравнодушным москвичам.
"Благодаря вашему труду каждый сегодня может наслаждаться весной", — заключил Собянин.