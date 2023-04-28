Известная актриса назвала недостатки москвичей

Российская актриса Софья Лебедева, известная по роли Лизы Бричкиной в современном ремейке военной драмы «А зори здесь тихие...», назвала главные недостатки москвичей. По ее мнению, у жителей столицы отсутствует эмпатия, передает «Москвич Mag».

Лебедева добавила, что людям из Москвы также не хватает тепла и вежливости.

«Москва — как большой офис. Есть закрытость и равнодушие. Бывает озлобленность», — объяснила актриса.

Она отметила привычку москвичей к быстрому темпу жизни и суетливости, которые отличают их от обитателей других городов.

Среди положительных черт жителей столицы Лебедева выделила целеустремленность.

«Здесь смешение идей и культур, живет много людей-генераторов новых творческих и технических идей», — заявила она.