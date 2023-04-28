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Фестиваль «Московская весна» пройдет с 28 апреля по 9 мая - Собянин

Фестиваль «Московская весна» пройдет с 28 апреля по 9 мая на 27 площадках в разных округах столицы. Об этом на своем персональном сайте сообщил мэр города Сергей Собянин.

Фестиваль «Московская весна» пройдет с 28 апреля по 9 мая
© Агентство "Москва"

«В столицу вновь пришла «Московская весна» - со свежими красками, яркими эмоциями и искренними улыбками. Популярный фестиваль - ответ на вопрос, почему майские праздники вовсе не обязательно проводить за городом. С 28 апреля по 9 мая москвичей и гостей столицы ждут на 27 площадках в центре и округах», - написал мэр.

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Он отметил, что фестиваль привлекает разнообразной культурно-досуговой программой.

«Московская весна» - рай для ребятишек. На образовательных мастер-классах они получат уроки техники речи и актерского мастерства, посетят занятия по вокалу и классической хореографии, приобщатся к творчеству знаменитых художников-плакатистов военных лет. Там же можно будет разучить мелодии из любимых мультфильмов, познакомиться с песнями и танцами времен Великой Отечественной войны», - рассказал мэр.

По его словам, не менее интересны ботанические мастер-классы. На творческих занятиях юные посетители могут обучиться художественному конструированию, получат новые знания об арт-дизайне. В перерывах между мастер-классами можно сделать театральную паузу, посмотрев спектакли по мотивам замечательных детских произведений.

«Если захочется чего-то более энергичного, то добро пожаловать на спортивное пространство фестиваля. На площади Революции обустроен роллердром, а на площадках в округах - скейт-парки», - пояснил мэр.

Посетить площадки можно по предварительной регистрации, которая позволит выбрать предпочтительный сеанс катания и избежать очередей на вход, уточняется в сообщении.

Также на фестивале будут открыты многочисленные кафе и другие точки общественного питания.

Кроме того, 28 апреля на 23 фестивальных площадках возобновляют работу шале по сбору подарков для участников специальной военной операции и жителей новых территорий в рамках проекта «Москва помогает».

«И, конечно же, весной 2023-го мы вспоминаем весну 1945-го. Подготовлена специальная программа ко Дню Победы. 8-9 мая на фестивальных сценах будут звучать стихи и песни военных лет, включая легендарные «Катюшу» и «Смуглянку». Все желающие смогут оформить поздравительные открытки для наших ветеранов. «Московская весна» - это прошлое и настоящее, память и гордость, радость и добро. Праздник, который оставляет в душе самые светлые впечатления», - добавил Собянин.

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