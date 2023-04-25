Организаторы Moscow Jazz Festival объявили участников

За семь дней с 19 по 25 июня в столице выступят более тысячи артистов из России и зарубежья. Открытие и закрытие проведут в концертном зале «Зарядье». 19 июня прозвучит совместная программа Игоря Бутмана, Ларисы Долиной и Московского джазового оркестра. Будут и специальные гости.