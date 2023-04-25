Организаторы Moscow Jazz Festival объявили участников
За семь дней с 19 по 25 июня в столице выступят более тысячи артистов из России и зарубежья. Открытие и закрытие проведут в концертном зале «Зарядье». 19 июня прозвучит совместная программа Игоря Бутмана, Ларисы Долиной и Московского джазового оркестра. Будут и специальные гости.
На 25 июня запланирована премьера музыкально-театрального перформанса Бутмана и Алексея Гуськова в сопровождении Московского джазового оркестра.
Основная площадка мероприятия — сад «Эрмитаж». 20 июня выступят Валерий Сюткин и LightJazz, Трио Олега Аккуратова и зарубежные музыканты. 21 июня — известные российские и кубинские джазмены.
22 июня на сцену выйдут ансамбль «Терем-квартет», Эстрадный оркестр Сергея Мазаева, Григор Вернер и Трио Андрея Кондакова. 23 июля сыграют Вадим Эйленкриг & Eilenkrig Crew, известные бразильские и российские музыканты.
Хедлайнеры на 24 июня — Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр. Они представят совместную программу с Ильдаром Абдразаковым.