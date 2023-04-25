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В Москве открыли мемориальную доску Анатолию Кторову и Вере Поповой

На знаменитом "Доме артистов" в Брюсовом переулке появилась еще одна мемориальная доска. Она напоминает о том, что здесь, в доме №12, жили легендарный актер театра Корша и Московского художественного театра Анатолий Петрович Кторов, народный артист СССР, и его супруга Вера Николаевна Попова, народная артистка РСФСР.

В Москве открыли мемориальную доску Анатолию Кторову и Вере Поповой
© Российская Газета

Мемориальная доска, созданная при содействии Благотворительного фонда "Артист", отсылает к жанру семейного портрета - два профиля, обращенные друг к другу, вписаны в овал. Но нарядные кружева блузки Веры Николаевны, галстук-бабочка Анатолия Петровича, безупречная осанка и то "умение властвовать собою", что отличает облик обоих, выводят это "фото на память", исполненное в бронзе, в пространство не столько улицы, сколько коллективной памяти. Мемориальная доска напоминает не только о ролях знаменитых "коршевцев" и "мхатовцев", но и о той отечественной интеллигенции, что умела держать спину прямо. Мемориальный портрет создан Александром Боровским, скульптор - Айдын Зейналов.

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Кторова большинство помнят по потрясающей роли старого князя Болконского в фильме Бондарчука "Война и мир", но изначально народную любовь ему принесли роли еще в немых фильмах "Закройщик из Торжка", "Процесс о трех миллионах", "Праздник святого Иоргена", где он солировал вместе с Игорем Ильинским. Позже была роль Паратова в "Бесприданнице". И Кторова в роли Паратова, пожалуй, в нашем кино никто и не переиграл.

Построенный в 1928 году по проекту Ивана Рерберга, дом №12 по Брюсову переулку - одно из театральных мест Москвы. О чем, собственно, и напоминает парад мемориальных досок. Здесь жили также Всеволод Мейерхольд с женой Зинаидой Райх. Отсюда Мейерхольда увез "воронок", а после его ареста, уже в июле 1939 года, здесь в собственной квартире была убита Зинаида Райх (увы, музей-квартира Мейерхольда закрыта на реконструкцию)… Кроме Анатолий Кторова и Веры Поповой, здесь жили актеры Иван Берсенев, Софья Гиацинтова, балерины Викторина Кригер и Марина Семенова, танцовщик и балетмейстер Василий Тихомиров… К слову, архитектор Рерберг, автор проекта дома, тоже здесь жил.

Прямая речь

Художественный руководитель Театра Наций, соучредитель фонда "Артист" Евгений Миронов:

"Кто-то однажды сказал, что судьбы актеров как рисунки на песке перед морем. Вот пришла волна, смыла рисунок, и никто не помнит об этой судьбе, хотя рисунок мог быть каким угодно красивым и замысловатым. Мне кажется, что не на песке, а сегодня в мраморе мы хотим, в граните зафиксировать этот уровень русского таланта, мастерства и служения театру, служения искусству. Спасибо МХТ им Чехова, Театру Наций, Департаменту культуры г. Москвы и жителям Дома артистов, благодаря которым сегодняшнее историческое событие стало возможным".

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