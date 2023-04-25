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1 час назад

Собянин во вторник вручил награды заслуженным москвичам

ТАССиещё 5

Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник вручил государственные награды и награды Москвы заслуженным жителям города. Среди награжденных - директор театра "Ленком им. Марка Захарова" Марк Варшавер, актеры театра "Моссовета" Евгений Стеблов и Екатерина Гусева.

Собянин во вторник вручил награды заслуженным москвичам
Фото: ТАССТАСС

"Рад приветствовать вас, поздравить с наступающими праздниками. И в преддверии этих торжественных событий, мы по традиции вручаем награды: государственные награды и награды правительства Москвы. Разные люди, разных профессий, разных возрастов, но, очевидно, что объединяет вас любовь к своему делу, творческий подход, ответственность и, конечно, любовь к своей родине, любовь к нашему городу", - сказал Собянин перед церемонией награждения.

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Он поздравил всех лауреатов, а также пожелал всем москвичам "мирного неба над головой, счастья, здоровья и успехов".

Награды

Орденом "За заслуги перед отечеством" II степени награжден директор театра "Ленком Марка Захарова" Марк Варшавер. Звание "Заслуженный работник культуры РФ" присвоено худруку ансамбля песни и пляски имени В. С. Локтева Леониду Фрадкину.

Орденом Дружбы награждены советник директора Московского дома соотечественников Юрий Каплун и член координационного совета Российского Совета ветеранов пограничной службы Олег Рассадкин. Медалью Ордена "За заслуги перед отечеством" I степени награжден тренер Московского городского физкультурно-спортивного объединения Ильдар Камалетдинов за подготовку спортсменов к Олимпиаде и Паралимпиаде в Токио.

Заслуги москвичей также отмечены почетной грамотой и благодарностью президента России, почетными званиями "Заслуженный учитель РФ", "Заслуженный врач РФ", "Заслуженный работник пищевой индустрии РФ".

Также Собянин вручил награды города Москвы. Так, знаком отличия "За безупречную службу городу Москве" награжден актер театра "Моссовета" Евгений Стеблов, звание "Почетный деятель искусств города Москвы" присвоено также актрисе "Моссовета" Екатерине Гусевой.

Кроме того, вручены почетные грамоты правительства Москвы, а группе москвичей объявлена благодарность мэра за вклад в развитие системы социального партнерства в организацию и проведение городского конкурса профессионального мастерства "Московские мастера".

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