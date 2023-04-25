Собянин во вторник вручил награды заслуженным москвичам

"Рад приветствовать вас, поздравить с наступающими праздниками. И в преддверии этих торжественных событий, мы по традиции вручаем награды: государственные награды и награды правительства Москвы. Разные люди, разных профессий, разных возрастов, но, очевидно, что объединяет вас любовь к своему делу, творческий подход, ответственность и, конечно, любовь к своей родине, любовь к нашему городу", - сказал Собянин перед церемонией награждения.