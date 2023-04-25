Власти Москвы одобрили ЖК Sezar Group на Звенигородском шоссе

Власти Москвы одобрили проект Sezar Group по застройке почти 7 гектаров между Звенигородским шоссе, 2-м и 3-м Силикатными проездами – там появится крупный жилой комплекс, написали "Ведомости".

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Ранее площадка принадлежала экс-совладельцу "Донстроя" Максиму Блажко, который планировал возвести там комплекс на 267 тысяч квадратных метров с офисами и торгово-развлекательным центром. В ходе банкротства его компании "Ривер тауэр" права на эту территорию получила фирма "Скади", которую участники рынка связывали с основным акционером O1 Properties – кипрской Riverstretch Trading & Investments (RT&I), уточняет издание.

В конце прошлого года 59% "Скадки" приобрел девелопер Sezar Group. Однако, как уточнил представитель пресс-служба компании, участок на Звенигородском шоссе сейчас полностью принадлежит ей. Здесь возведут 221 тысячу квадратных метров недвижимости, из которых более 160 тысяч "квадратов" придется на жилье, остальное – на объекты коммерческой недвижимости и инфраструктуру.

Первый этап застройки площадки компания планирует представить в конце 2023 года – начале 2024 года, указывается в статье.

Эксперты по недвижимости оценивают инвестиции в строительство жилого комплекса в 25-30 миллиардов рублей.