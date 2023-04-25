На Москве-реке открылась летняя навигация

На Москве-реке вчера открылась летняя навигация. На главной столичной реке суда начали пропускать через шлюзы канала имени Москвы. И уже через несколько дней из столицы отправится первый круизный теплоход.

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Как известно, навигация на Москве-реке идет круглый год, но зимой ходят только теплоходы определенного ледового класса. В летний сезон на реку выходят все остальные суда. По данным пресс-службы канала имени Москвы, в акватории выставлены специальные навигационные знаки. Открыт участок Москвы-реки и верхней Оки, на этом участке расположены города Калуга, Алексин, Таруса, Серпухов, Кашира, Коломна.

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В самой Москве водный транспорт работает уже не только для экскурсий и банкетов. Как рассказал заммэра по вопросам транспорта и развития дорожно- транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, сеть действующих маршрутов выросла с 8 до 10 направлений. Все они работают по расписанию, которое доступно на едином транспортном портале столицы.

"Все суда проходят обязательную подготовку до выхода на маршрут - это позволяет обеспечить комфорт и безопасность поездок", - заявил вице-мэр.

Каждому маршруту присвоен свой цвет. Помимо прогулочных судов заработает еще и переправа от Северного речного вокзала до Захарово. Уже сейчас Москву сложно представить без теплоходов разных классов, именно с них тысячи туристов осматривают городские достопримечательности. Яркие "речные кабриолеты" сложно не заметить на воде - они имеют цветочные названия, такие как "Подсолнух", "Незабудка", "Тюльпан", "Василек", "Орхидея". За каждым теплоходом закреплен свой экипаж из трех человек - капитан, моторист-рулевой и матрос. Как правило, все суда управляются вручную. Автопилотом пользуются на большой воде, где много свободного места и теплоход не стеснен в маневрах. А вот на Москве-реке совсем иная ситуация, особенно когда начинается летняя навигация. На приборной панели расположены газ, реверс, задний ход, подруливающее устройство, а также круговой видеообзор всей яхты, командно-вещательная установка, рация для общения с другими судоводителями, пульт контроля работы электрогенераторов. Все это скрыто от глаз пассажиров, которые любуются видами города.