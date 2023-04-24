Стало известно о графике работы Третьяковской галереи в майские праздники

В Третьяковской галерее изменили график посещения в майские праздники. Об этом в понедельник, 24 апреля, сообщили в пресс-службе галереи.

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— Постоянные экспозиции и выставки в Лаврушинском переулке и на Крымском Валу открыты для посещения 30 апреля, 1, 7, 8, мая с 10:00 до 20:00 (кассы и вход до 19:00), — говорится в сообщении.

В остальные дни галерея работает в обычном режиме. Однако 1, 2, 8 и 9 мая музеи Виктора Васнецова, Аполлинария Васнецова и Музей Павла и Сергея Третьяковых закрыты для посещения, сообщает Telegram-канал «Третьяковка официально».

Помимо этого, график работы изменится в отделениях «Почты России». Как выяснилось, 1 и 9 мая почтовые отделения работать не будут, за исключением круглосуточных в Москве и Санкт-Петербурге.