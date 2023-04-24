$81.49-0.1389.35-0.11

Москвичам рассказали о графике работы Третьяковской галереи в майские праздники

В Третьяковской галерее изменили график посещения в майские праздники. Об этом в понедельник, 24 апреля, сообщили в пресс-службе галереи.

Стало известно о графике работы Третьяковской галереи в майские праздники
© вечерняя москва

— Постоянные экспозиции и выставки в Лаврушинском переулке и на Крымском Валу открыты для посещения 30 апреля, 1, 7, 8, мая с 10:00 до 20:00 (кассы и вход до 19:00), — говорится в сообщении.

В остальные дни галерея работает в обычном режиме. Однако 1, 2, 8 и 9 мая музеи Виктора Васнецова, Аполлинария Васнецова и Музей Павла и Сергея Третьяковых закрыты для посещения, сообщает Telegram-канал «Третьяковка официально».

Помимо этого, график работы изменится в отделениях «Почты России». Как выяснилось, 1 и 9 мая почтовые отделения работать не будут, за исключением круглосуточных в Москве и Санкт-Петербурге.

Майские праздники — прекрасное время, чтобы отдохнуть от работы или учебы, перезагрузиться и отправиться на выставку или концерт вместе с близкими. «Яндекс Афиша» собрала для «Вечерней Москвы» топ-20 главных событий, которые стоит посетить в столице на майских праздниках.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий