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Раскрыта средняя стоимость купленной в Москве «вторички»

В марте 2023 года средняя стоимость купленной в Старой Москве вторичной недвижимости составила 13,8 миллиона рублей. Информацию об этом со ссылкой на исследование аналитиков компании «Миэль» раскрыло агентство «Интерфакс».

Раскрыта средняя стоимость купленной в Москве «вторички»
© Lenta.ru

По данным экспертов, средняя сумма за покупку однокомнатной квартиры в третьем месяце текущего года составила девять миллионов рублей, «двушки» — 13,5 миллиона рублей, «трешки» — 18,9 миллиона рублей. Чаще всего в марте приобретали объекты стоимостью от 15 до 30 миллионов рублей — на них пришлось 33 процента от всех сделок. Кроме того, значительной популярностью пользовались лоты с чеком от девяти до 12 миллионов рублей — их доля от всех покупок за указанный период составила 27 процентов. Что касается типов «вторички», то лидерами по спросу оказались двухкомнатные квартиры — их долю в структуре продаж оценили в 40 процентов. На «однушки» и «трешки» пришлись доли по 34 и 22 процента соответственно.

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«Если тезисно подвести итоги первого квартала 2023 года, то объем предложения на вторичном рынке сейчас максимальный за последние два года, цены нащупали некое плато, сделки проходят с торгом в среднем пять-семь процентов. Сложившаяся картина делает покупку квартиры на "вторичке" этой весной весьма привлекательной», – резюмировала главный аналитик «Миэль» Екатерина Бережнова.

В апреле эксперты «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» пришли к выводу, что в столице подешевело вторичное жилье. Согласно их данным, по итогам марта квадратный метр потерял в цене 5,11 процента.

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