Раскрыта средняя стоимость купленной в Москве «вторички»

По данным экспертов, средняя сумма за покупку однокомнатной квартиры в третьем месяце текущего года составила девять миллионов рублей, «двушки» — 13,5 миллиона рублей, «трешки» — 18,9 миллиона рублей. Чаще всего в марте приобретали объекты стоимостью от 15 до 30 миллионов рублей — на них пришлось 33 процента от всех сделок. Кроме того, значительной популярностью пользовались лоты с чеком от девяти до 12 миллионов рублей — их доля от всех покупок за указанный период составила 27 процентов. Что касается типов «вторички», то лидерами по спросу оказались двухкомнатные квартиры — их долю в структуре продаж оценили в 40 процентов. На «однушки» и «трешки» пришлись доли по 34 и 22 процента соответственно.