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Стал известен победитель турнира по поеданию хинкали в Москве

Один миллион рублей выиграл победитель турнира по поеданию хинкали, финал которого прошел в Москве вечером в воскресенье, 23 апреля. Стало известно, что главный приз забрал бодибилдер, которому удалось съесть 25 хинкали за одну минуту 16 секунд, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Стал известен победитель турнира по поеданию хинкали в Москве
© мослента

Для Андрея Тюрнина это уже вторая победа подряд. В прошлом году спортсмен и блогер тоже занял первое место, съев 25 штук хинкали за полторы минуты. Приз составлял 500 тысяч рублей. Всего в этом году за победу боролись 120 человек. В финал вышли только 12 из них.

Ранее в одном из столичных кафе на улице Ленивке ресторанный критик Михаил Костин нашел самые некрасивые хинкали.

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