День 23 апреля стал самым теплым в Москве с начала года, сообщается на портале "Метеовести".

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"На главной метеостанции столицы ВДНХ столбики термометров поднялись до +18,9 градуса, что на 0,8 градуса выше, чем было у прежнего лидера, 13 апреля", – отмечается в сообщении.

Синоптики отметили, что другие столичные метеостанции показали температуру еще выше. В Тушине – плюс 19,5 градуса, на Балчуге – плюс 19,8 градуса. Самую высокую температуру показала метеостанция в подмосковной Коломне – плюс 20,2 градуса.

Кроме того, сегодня в Туле было плюс 18,4 градуса, во Владимире воздух прогрелся до 18,7 градуса тепла, а в Калуге – до 18,9 градуса выше нуля. Выше плюс 20 градусов температура поднялась в Петушках, Владимирская область – плюс 20,2 градусов и в Окском заповеднике и Александрово-Невском, Рязанская область – плюс 20,3 градуса.

Синоптики уточнили, что прогрев воздушных масс продолжается, и в ближайшие часы температура еще немного изменится в сторону повышения. Начало недели стартует с еще более теплых температур.