Звезда фильма «Д'Артаньян и три мушкетера» сравнила Москву и Санкт-Петербург

Москву и Санкт-Петербург сравнила в беседе с «Мослентой» звезда фильма «Д'Артаньян и три мушкетера» Елена Цыплакова. Родившаяся в «северной столице» актриса назвала Москву жестким городом.

«В Москву я приехала, чтобы поступать в ГИТИС. Я привыкла к ней быстро. Здесь у меня началась очень активная жизнь: съемки, учеба, друзья. И другой ритм жизни...» — отметила Цыплакова.

По ее словам, Санкт-Петербург — намного более спокойный и «менее проблематичный» город. Столица же показалась ей более жестким местом.

«Я скучала по родному городу, по его архитектуре, дворцам, паркам и, разумеется, по своим родным и друзьям. Каждые выходные старалась приезжать домой и просто гуляла, наслаждалась тем, что в центре нет двух одинаковых домов», — поделилась актриса.

Цыплакова успела пожить в разных районах Москвы. Сейчас она живет с мужем в Выхино. Этот район с множеством зеленых зон ей очень нравится, но про поездки в родной город она по-прежнему не забывает.