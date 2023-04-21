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Рижский вокзал с 24 апреля приостанавливает работу с пассажирами

Рижский вокзал приостановит работу с пассажирами с 24 апреля по 31 августа. Об этом в пятницу, 21 апреля, сообщили в пресс-службе РЖД.

Рижский вокзал с 24 апреля приостанавливает работу с пассажирами
© Вечерняя Москва

Отмечается, что в это время не будут работать зал ожидания, билетные кассы дальнего следования, санитарные комнаты и медпункт. В то же время детский центр «Паровозик Рижик» продолжит принимать посетителей.

Пассажирам напомнили, что на время введения ограничений поезда будут перенаправлены на станцию Рижская второго Московского центрального диаметра (МЦД-2). Ограничения связаны с подготовкой к запуску МЦД-4, пишет Telegram-канал «Телеграмма РЖД».

Расписание поездов на западном радиусе будущего МЦД-4 изменилось с 15 апреля. Корректировки будут действовать до 20 мая.

Запуск МЦД-4 позволит сократить интервал движения поездов в Новой Москве в полтора-два раза, сообщил заместитель мэра в правительстве столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Она будет включать шесть станций: Крекшино, Санино, Кокошкино, Толстопальцево, Внуково и Мичуринец.

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