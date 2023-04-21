Рижский вокзал приостанавливает работу с пассажирами до 31 августа

МОСКВА , 21 апреля. /ТАСС/. Рижский вокзал Москвы приостанавливает работу с пассажирами с 24 апреля по 31 августа текущего года из-за реконструкции пассажирской инфраструктуры. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД .

"Рижский вокзал временно приостанавливает работу с пассажирами. Как и обещали, сообщаем когда и на какой срок будет закрыт Рижский вокзал Москвы - доступ в отдельные помещения вокзала для пассажиров будет закрыт с 24 апреля по 31 августа", - говорится в сообщении.