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Рижский вокзал приостанавливает работу с пассажирами до 31 августа

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Рижский вокзал Москвы приостанавливает работу с пассажирами с 24 апреля по 31 августа текущего года из-за реконструкции пассажирской инфраструктуры. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

Рижский вокзал приостанавливает работу с пассажирами до 31 августа
© ТАСС

"Рижский вокзал временно приостанавливает работу с пассажирами. Как и обещали, сообщаем когда и на какой срок будет закрыт Рижский вокзал Москвы - доступ в отдельные помещения вокзала для пассажиров будет закрыт с 24 апреля по 31 августа", - говорится в сообщении.

В РЖД отметили, что реконструкция не коснется здания вокзала. Он откроется для пассажиров 1 сентября.

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