Собянин рассказал о внедрении ИИ в столичное здравоохранение

Искусственный интеллект заботится о здоровье пациентов при помощи точной диагностики. Об этом в пятницу, 21 апреля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

© Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

— Цифровизация здравоохранения — это прямой вклад в качество лечения людей. Возможности для этого появились с развитием новой технологии искусственного интеллекта — способности машин стать надежными помощниками и советниками врачей, — отметил глава города.

Мэр Москвы добавил, что правительство города реализует четыре проекта использования искусственного интеллекта: анализ электрокардиограмм, систему поддержки принятия врачебных решений, чат-бот, собирающий жалобы пациентов на самочувствие перед посещением врача, анализ медицинских изображений, написал Собянин в личном блоге.