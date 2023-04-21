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Четыре школьных музея откроют выставку в Музее Победы к 9 мая

25 апреля в Музее Победы откроется выставка «Великие битвы ради Победы», подготовленную четырьмя школьными музеями. Об этом в пятницу, 21 апреля, сообщили в пресс-службе музея.

Четыре школьных музея откроют выставку в Музее Победы к 9 мая
© Вечерняя Москва

В подготовке экспозиции приняли участие музей «Оборона Москвы» школы № 491 «Марьино» города Москвы, Музей Боевой славы Центрального фронта имени дважды Героя Советского союза К.К. Рокоссовского школы № 9 имени К.К. Рокоссовского города Железногорска, Музеем боевой славы гимназии № 25 и «Залом Славы» Поста №1 Дворца пионеров и школьников города Курска.

— Весь советский народ, миллионы человек приближали долгожданный День Победы. В преддверии годовщины этого знаменательного события школьные музеи России расскажут о судьбах защитников Отечества, покажут уникальные раритеты москвичам и гостям столицы в главном военно-историческом музее России, — рассказала руководитель Детского центра Музея Победы Елена Слесаренко.

Выставка будет посвящена не только участникам сражений, но и женщинам, трудившимся в тылу. Центральное место экспозиции займет инсталляция, посвященная Московской и Курской битвам.

Кроме того, посетители смогут узнать об окопной жизни бойцов Красной Армии. В частности, на выставке представят столовые приборы, трофейные консервы, а также самодельное огнестрельное оружие.

В Международный день освобождения узников фашистских концлагерей, 11 апреля, Музей Победы открыл выставку «Родина. Подвиг. Судьба». Один из разделов экспозиции посвящен трагической судьбе советского татарского поэта и военного корреспондента Мусы Джалиля.

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