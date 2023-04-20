Выставку о полководце Семене Буденном открыли в Музее Победы
В Музее Победы состоялось открытие выставки, посвященной маршалу Советского Союза Семену Буденному. Экспозиция приурочена к 140-летию со дня рождения великого полководца. Об этом в четверг, 20 апреля, сообщили в пресс-службе учреждения.
На открытии экспозиции взял слово внук полководца Алексей Буденный.
— Спрашивают иногда, а Буденный был богатым человеком? Все-таки маршал. Отвечаю: очень богатым. На подвиги, на дела, на друзей, на соратников. Он не ради вещей бился с врагом, а за честь и достоинство своей родины, — сказал на открытии выставки внук выдающегося офицера.
В экспозицию вошли раритеты из семейной коллекции маршала, переданные наследниками Семена Буденного. В центральной части экспозиции посетители могут увидеть китель с погонами и наградной колодкой Буденного. Среди экспонатов — личный бинокль Буденного, его кобура, учебное кавалерийское седло, гармонь, на которой играл маршал, и талисман Семена Михайловича.
В Международный день освобождения узников фашистских концлагерей, 11 апреля, Музей Победы открыл выставку «Родина. Подвиг. Судьба». Один из разделов экспозиции посвящен трагической судьбе советского татарского поэта и военного корреспондента Мусы Джалиля.