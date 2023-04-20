Выставку о полководце Семене Буденном открыли в Музее Победы

— Спрашивают иногда, а Буденный был богатым человеком? Все-таки маршал. Отвечаю: очень богатым. На подвиги, на дела, на друзей, на соратников. Он не ради вещей бился с врагом, а за честь и достоинство своей родины, — сказал на открытии выставки внук выдающегося офицера.