Москвичи раскритиковали первую вывеску фастфуд-сети Rostic’s. Фотография входной группы ребрендированного заведения появилась в Telegram-канале «Новости Москвы».

Администраторы канала уточнили, что на снимке запечатлен вход в первый ресторан, который откроют под брендом Rostic’s на месте KFC во вторник, 25 апреля. Заведение заработает в центре Москвы на 1-й Тверской-Ямской улице, 2/2.

Известно, что изначально, в 1993 году, в России компания «РосИнтер» создала точки общественного питания «Ростик'с», которые повторяли концепцию зарубежного аналога. Затем российские рестораторы заключили договор с KFC, и сеть была переименована в «Ростик'с KFC», а в дальнейшем американская компания полностью выкупила долю российского бизнеса. Так в РФ появилась сеть KFC, которая сегодня снова переживает ребрендинг и становится Rostic’s.

Если первоначально на желто-красной вывеске «Ростик'с» из 90-х годов присутствовало изображение курицы, теперь, судя по фотографии, над входами в рестораны разместят названия сети из белых букв латиницы, а рядом установят логотип в виде буквы «R».