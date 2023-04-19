Старт всероссийскому исследовательскому конкурсу дали в Музее Победы

— Сегодня на открытие приглашены финалисты прошлого года — те дети, которые победили в конкурсе исследовательских работ. Они смогли не только исследовать историю своей семьи, но научились работать в архивах, обратились за помощью к «Поисковому движению России», пообщались со своими родственниками, — руководитель программы «Роспатриот» Федерального агентства по делам молодежи Иван Радько.