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Старт всероссийскому исследовательскому конкурсу дали в Музее Победы

В Музее Победы в среду, 19 апреля, дали старт Всероссийскому исследовательскому конкурсу «Семейная память». Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе музея.

Старт всероссийскому исследовательскому конкурсу дали в Музее Победы
© Музей Победы

— Сегодня на открытие приглашены финалисты прошлого года — те дети, которые победили в конкурсе исследовательских работ. Они смогли не только исследовать историю своей семьи, но научились работать в архивах, обратились за помощью к «Поисковому движению России», пообщались со своими родственниками, — руководитель программы «Роспатриот» Федерального агентства по делам молодежи Иван Радько.

По его словам, для участников была подготовлена насыщенная образовательная программа. Около 200 школьников и студентов профессиональных образовательных организаций обсудили особенности исследовательской деятельности и работы школьных музеев, а также узнали о способах поиска информации от специалистов в Государственном архиве РФ.

25 апреля в Музее Победы откроется выставка «Награды Победы». Посетители увидят свыше 100 наград стран — участниц Второй мировой войны: СССР, США, Великобритании, Франции, Китая, Монголии и многих других. Выставка пройдет до 12 июня.

Еще одну выставку в Музее Победы откроют 20 апреля. Экспозиция посвящена Маршалу Советского Союза Семену Буденному. Экспозиция приурочена к 140-летию со дня рождения полководца. В выставку вошли свыше 30 раритетов из семейной коллекции советского офицера, которые передал внук маршала.

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