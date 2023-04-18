Мосгортранс полностью перейдет на электронные путевые листы

ГУП "Мосгортранс" планирует полностью перейти на электронные путевые листы (ЭПЛ) для водителей автобусов и электробусов в 2024 году, это позволит экономить до 2 тонн бумаги в месяц. Об этом сообщил ТАСС во вторник гендиректор предприятия Николай Асаул.

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"Мы ежедневно выпускаем на линию более 5 тыс. автобусов и электробусов. Для этого вынуждены оформлять свыше 7 тыс. бумажных путевых листов - это 2 тонны бумаги в месяц. Все эти кипы бумаг необходимо хранить порядка 5 лет. Поэтому мы считаем, что очень важно вести путевые листы в электронном виде", - сказал Асаул.

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По его словам, предприятие активно внедряет информационные технологии для цифровизации рабочих процессов, что помогает повысить эффективность городского транспорта и улучшить качество обслуживания пассажиров. Мосгортранс планирует полностью перейти на ЭПЛ в 2024 году, сейчас ведется подготовка к тестированию системы в автобусных парках. Кроме того, в автобусных парках и на конечных станциях используются современные медицинские комплексы для предрейсового осмотра водителей.

Как уточнили в пресс-службе ГУП "Мосгортранс", путевой лист содержит информацию о результате медосмотра водителя, маршруте и исправности техники, он является неотъемлемой частью работы городских перевозчиков. Там также напомнили, что 1 марта вступили в силу изменения в Федеральный закон № 259-ФЗ. Теперь устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта разрешает оформлять путевые листы водителей в электронном виде.

Гендиректор предприятия отметил, что сегодня в Мосгортрансе около 26 тыс. сотрудников, более 14 тыс. из них - водители автобусов и электробусов. Работники подключены к специальному мобильному приложению, с помощью которого необходимые справки можно получить онлайн - без хождения по кабинетам.

По словам Асаула, такой переход на цифру станет одним из крупнейших в России. Водители будут получать ЭПЛ в мобильном приложении. Вся информация будет загружаться в единую электронную систему с доступом Госавтоинспекции, Ространснадзора и Федеральной налоговой службы, что позволит тратить меньше времени на оформление путевых листов и быстрее выходить на маршрут.

Удаленные медосмотры

"В ноябре мы начали внедрять удаленные медосмотры водителей в парках. Уже провели 1,5 млн медосмотров. Современные комплексы [для предрейсового осмотра] сокращают время прохождения медосмотра с 10 до 3 мин. Этой осенью мы одними из первых в стране перейдем на новый формат предрейсовых осмотров водителей", - добавил гендиректор ГУП "Мосгортранс".

Как уточнили в пресс-службе предприятия, с помощью компьютеров и приборов водители самостоятельно проходят идентификацию, измеряют пульс, давление, температуру, определяют наличие паров этанола в организме. Камеры видеонаблюдения позволяют контролировать процесс в режиме онлайн.