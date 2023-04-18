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Сергей Собянин рассказал о скором начале работы спортивно-тренировочного комплекса «Динамо»

Спортивно-тренировочный комплекс «Динамо» в ближайшее время начнет свою работу. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Собянин рассказал о скором начале работы комплекса «Динамо»
© Вечерняя Москва

— Трехэтажное здание площадью около 30 тысяч квадратных метров станет частью спортивного кластера, в который также входит стадион «ВТБ Арена». Оно оснащено всем необходимым оборудованием для работы детско-юношеских секций по разным видам спорта, — отметил глава города.

Мэр Москвы добавил, что в комплексе предусмотрена ледовая арена с площадкой по стандартам НХЛ. Кроме того, в здании располагается универсальный спортивный зал для баскетбола, волейбола и гандбола. Также в комплексе находятся зал спортивной гимнастики, манеж с искусственным газоном для тренировок футболистов, блок единоборств и медицинские кабинеты

Спортивно-тренировочный комплекс будет принимать до 1500 зрителей и 570 участников, написал Собянин в своем Telegram-канале.

7 апреля глава города открыл новый спорткомплекс с бассейном в Бибиреве. В здании оборудованы плавательный бассейн, тренажерный зал и игровой зал для баскетбола. Планируется, что на его базе будут проводиться тренировки по баскетболу, плаванию и современному пятиборью воспитанников спортивного училища № 4 имени Гомельского. В свободное время спорткомплекс смогут посещать все желающие,

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