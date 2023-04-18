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Названа причина сбоя на Большой кольцевой линии московского метро

Причиной увеличения интервалов следования поездов по Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро стал металлический предмет на путях. Об этом стало известно во вторник, 18 апреля.

Названа причина сбоя на Большой кольцевой линии московского метро
© РИА Новости

Известно, что около 8 утра на станции «Нижегородская» машинист электропоезда заметил на путях неизвестный металлический предмет. В связи с этим пути обесточили, предмет изъяли. Затем поезд убрали с рельсов и проверили инфраструктуру. Именно в связи с этими мероприятиями интервалы движения по БКЛ по часовой стрелке были увеличены.

Как сообщил ТАСС, проверка показала, что других посторонних предметов на путях не было, сами рельсы не повреждены. В связи с этим поезда курсируют по БКЛ в штатном режиме.

Утром во вторник, 18 апреля, стало известно, что отправление поездов по Большой кольцевой линии столичного метро происходит с увеличенными интервалами. После проведения всех необходимых работ движение поездов восстановили.

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