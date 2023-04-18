В Москве открылся круглосуточный стационар для питомцев

Новый круглосуточный стационар для домашних животных заработал в Москве, он состоит из пяти отделений, которые рассчитаны на содержание более 40 питомцев, сообщили в пресс-службе столичного комитета ветеринарии во вторник.

Фото: пресс-служба мэра Москвы пресс-служба мэра Москвы

"Для организации его работы специалисты учли множество деталей, чтобы пребывание домашних животных в нем было максимально комфортным. Москвичи могут быть уверены, что их любимцы будут находиться в надежных руках и получат все необходимое для скорейшего выздоровления", - сказал председатель комитета ветеринарии Москвы Алексей Сауткин.

Отмечается, что стационар предусмотрен для наблюдения за домашними животными в период реабилитации и послеоперационного восстановления. Кроме того, в нем смогут оказать экстренную помощь, а также будут лечить болезни самого разного профиля, в том числе те, которые требуют длительной терапии. Теперь питомцы смогут находиться под постоянным наблюдением врачей до полного выздоровления.

Стационар оснащен современным оборудованием. В распоряжении специалистов есть инфузоматы для точной дозировки капельных инъекций, оксигенаторы для кислородных камер и мониторы для контроля за жизненными показателями. Сразу два отделения стационара предусмотрены для размещения собак, добавили в пресс-службе.

"Одно из них рассчитано для лечения респираторных заболеваний. Аналогичные условия созданы и для кошек. Для лечения этих питомцев также выделены два отделения, одно из которых - изолятор для пациентов с проблемами дыхательной системы", - поясняется в сообщении.