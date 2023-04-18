$81.63+0.1289.66-0.50
46 минут назад

В Москве открылся круглосуточный стационар для питомцев

ТАССиещё 7

Новый круглосуточный стационар для домашних животных заработал в Москве, он состоит из пяти отделений, которые рассчитаны на содержание более 40 питомцев, сообщили в пресс-службе столичного комитета ветеринарии во вторник.

В Москве открылся круглосуточный стационар для питомцев
Фото: пресс-служба мэра Москвыпресс-служба мэра Москвы

"Для организации его работы специалисты учли множество деталей, чтобы пребывание домашних животных в нем было максимально комфортным. Москвичи могут быть уверены, что их любимцы будут находиться в надежных руках и получат все необходимое для скорейшего выздоровления", - сказал председатель комитета ветеринарии Москвы Алексей Сауткин.

Отмечается, что стационар предусмотрен для наблюдения за домашними животными в период реабилитации и послеоперационного восстановления. Кроме того, в нем смогут оказать экстренную помощь, а также будут лечить болезни самого разного профиля, в том числе те, которые требуют длительной терапии. Теперь питомцы смогут находиться под постоянным наблюдением врачей до полного выздоровления.

Стационар оснащен современным оборудованием. В распоряжении специалистов есть инфузоматы для точной дозировки капельных инъекций, оксигенаторы для кислородных камер и мониторы для контроля за жизненными показателями. Сразу два отделения стационара предусмотрены для размещения собак, добавили в пресс-службе.

"Одно из них рассчитано для лечения респираторных заболеваний. Аналогичные условия созданы и для кошек. Для лечения этих питомцев также выделены два отделения, одно из которых - изолятор для пациентов с проблемами дыхательной системы", - поясняется в сообщении.

Еще одно преимущество нового стационара заключается в том, что он рассчитан и для лечения грызунов, рептилий, птиц и других мелких домашних и экзотических животных. Для них было создано целое отделение с системой индивидуальных боксов и модульных секций для комфортного содержания.

Новости Москвы,Алексей Сауткин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий