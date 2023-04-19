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53 минуты назад

Новый пешеходный мост появится на стрелке Золотого острова в центре столицы

Москва24иещё 2

Мост свяжет стрелку Золотого острова и Крымскую набережную, сообщил руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.

Новый пешеходный мост появится на стрелке Золотого острова в центре столицы
Фото: департамент строительства Москвы департамент строительства Москвы

"Адресной инвестиционной программой запланировано строительство пешеходного моста через Водоотводный канал Москвы-реки. Он соединит пешеходные маршруты, проходящие по Крымской и Якиманской набережным, западную стрелку Золотого острова в районе бывшей территории кондитерской фабрики "Красный Октябрь", – рассказал Загрутдинов.

Он дополнил, что новый мост станет частью туристического маршрута от Воробьевых гор к Балчугу и Дому культуры "ГЭС-2". Ширина моста будет составлять 7–9 метров. Для пешеходов и велосипедистов предусмотрены отдельные участки шириной 2,6–2,8 метра

"Для эстетической выразительности центральный короб сооружения будет меняться с простой прямоугольной формы на вытянутый шестиугольник. Такие детали перехода добавляют конструкции сложность", – добавил глава Депстроя.

Ранее сообщалось о строительстве уникального велопешеходного моста в районе МГТУ имени Баумана. Главным украшением моста станет смотровая площадка-амфитеатр над водой.

Мост станет частью проекта благоустройства территории МГТУ. Он пройдет от Госпитальной набережной, где сейчас строится общежитие университета, к Рубцовской набережной, где расположен учебно-лабораторный корпус вуза.

Новости Москвы,Рафик Загрутдинов,МГТУ им. Баумана,Красный Октябрь,
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