Новый пешеходный мост появится на стрелке Золотого острова в центре столицы

Мост свяжет стрелку Золотого острова и Крымскую набережную, сообщил руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.

Фото: департамент строительства Москвы департамент строительства Москвы

"Адресной инвестиционной программой запланировано строительство пешеходного моста через Водоотводный канал Москвы-реки. Он соединит пешеходные маршруты, проходящие по Крымской и Якиманской набережным, западную стрелку Золотого острова в районе бывшей территории кондитерской фабрики "Красный Октябрь", – рассказал Загрутдинов.

Он дополнил, что новый мост станет частью туристического маршрута от Воробьевых гор к Балчугу и Дому культуры "ГЭС-2". Ширина моста будет составлять 7–9 метров. Для пешеходов и велосипедистов предусмотрены отдельные участки шириной 2,6–2,8 метра

"Для эстетической выразительности центральный короб сооружения будет меняться с простой прямоугольной формы на вытянутый шестиугольник. Такие детали перехода добавляют конструкции сложность", – добавил глава Депстроя.

Ранее сообщалось о строительстве уникального велопешеходного моста в районе МГТУ имени Баумана. Главным украшением моста станет смотровая площадка-амфитеатр над водой.