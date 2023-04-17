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Московский урбанистический форум открыл прием заявок на участие в премии MUF Community Awards 2023

Стартовал прием заявок на участие в премии MUF Community Awards 2023, сообщила пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

Московский урбанистический форум открыл прием заявок на участие в премии MUF Community Awards 2023
© РИА Новости

«Начался прием заявок для участия в премии MUF Community Awards. Экспертный совет Московского урбанистического форума ежегодно отбирает лучшие проекты для конкурсной программы, но в этом году создатели смогут самостоятельно заявить о себе», - говорится в материале.

Как уточняется, награды присуждаются городским сообществам и независимым проектам, отдельным людям и стартапам, которые внесли позитивный вклад в развитие Москвы. За шесть лет MUF Community Awards поддержала более 70 столичных инновационных проектов.

«MUF Community Awards вышла за рамки классического понимания премии, это профессиональная площадка для обмена опытом, нестандартными решениями и идеями. Инновационные проекты и практики, представленные участниками, вносят свой в клад в создание комфортной и безопасной городской среды, задачу по созданию которой поставил перед Стройкомплексом мэр Москвы Сергей Собянин» - приводятся в материале слова руководителя департамента Сергея Левкина.

В 2023 году премия будет вручаться в 14 номинациях, среди которых спортивные, социальные, культурные, образовательные и иные проекты. «Основная цель премии - привлечь внимание к успешным проектам и инициативам, которые способствуют развитию предпринимательства и творческой активности, тем более что широкий спектр номинаций премии дает возможность принять участие в проекте представителям различных сфер», - цитирует пресс-служба генерального директора АНО «Московский урбанистический форум» Павла Гончарова.

Заявку на рассмотрение экспертного жюри можно направить до 30 апреля включительно. Наиболее удачные и перспективные идеи участников войдут в лонг-лист конкурсной программы.

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