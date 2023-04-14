В Москве открыли памятник журналисту Анатолию Лысенко

Константин Эрнст справедливо называет Анатолия Лысенко "телевизионным Леонардо" - никто, кроме него, не сделал так много для отечественного ТВ. Он создал сразу несколько федеральных телеканалов, ему история ТВ обязана всенародно любимым "Взглядом", наконец, это ученики Лысенко вот уже три десятилетия разговаривают с нами с телеэкранов, разговаривают без надрыва, с уважением к собеседнику, то есть зрителю, и, конечно, "с включением обаяния". Он их так учил, без него наше телевидение было бы другим.

© Российская Газета

В пятницу, в 86 день рождения Анатолия Лысенко, на Троекуровском кладбище Москвы родственники, коллеги и ученики собрались, чтобы открыть мастеру памятник. Его фирменная улыбка, легендарные очки, книги, без которых телевизионного интеллектуала представить себе было нельзя - все это есть на монументе, который сделан так, будто бы его авторы Павел Орешкин и Юрий Дремин "вынули" стоп-кадр из программы или фильма Лысенко и облекли его в бронзу. Очень точная работа, с любовью к мэтру.

Видео дня

"Идея создания памятника принадлежит семье Анатолия Лысенко. У него замечательная семья, дочь Марьяна унаследовала все его лучшие качества и продолжает дело отца на посту председателя общественного совета ОТР, - цитирует ТАСС телевизионного обозревателя Леонида Млечина, - Я долго думал, как в целом охарактеризовать Анатолия Лысенко. Он один из отцов основателей российского телевидения, единственный в телевизионном мире человек, которого любят абсолютно все телевизионщики. И его уход - это трагедия, с которой все мы по-прежнему не можем смириться".

На церемонии открытия памятника было объявлено о создании фонда Анатолия Лысенко, а также об учреждении Национальной премии имени мастера. Награда будет вручаться ежегодно 14 апреля в день рождения Анатолия Григорьевича.