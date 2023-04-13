Собянин и Мантуров дали старт серийному производству российских электрогрузовиков
Мэр Москвы Сергей Собянин и зампредседателя правительства, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров открыли три высокотехнологичных производства в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва».
Как отмечает ТАСС, в их числе изготовление первых российских электрогрузовиков.
«Технополис Москва» активно развивается... Сегодня открываются три высокотехнологичных предприятия», — сказал Собянин.
Ранее сообщалось, что в Москве построили завод по выпуску деталей для автомобилей, разрешение на ввод здания в эксплуатацию получено.
Как отмечает kp.ru, предприятие построила в районе Бирюлёво Западное компания «Альфа Автоматив Техноложиз».