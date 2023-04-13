Названы районы Москвы с сильно сократившимся предложением жилья

По итогам первого квартала 2023 года больше всего предложение жилья в новостройках сократилось в районе Проспекта Вернадского (Западный АО) — на 96 процентов (до двух лотов) по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Локации в старых границах столицы с сильно снизившейся экспозицией на первичном рынке назвали аналитики компании «Бест-Новострой» в своем исследовании, пишет РБК.

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Второе место занимает район Соколиная гора (Восточный АО) — там предложение сократилось на 71 процент, до 181 лота. Тройку лидеров замыкает Тимирязевский район (Северный АО) со снижением на 68 процентов, до 63 лотов. В топ-пять также вошли Дмитровский район (минус 62 процента, до 168 лотов) и Беговой район (минус 60 процентов, до 186 лотов).

В целом в Старой Москве предложение в новостройках за первые три месяца года увеличилось на 52 процента, до 51,8 тысячи лотов, отметили аналитики.

«Лидерство района Проспект Вернадского обусловлено тем, что за последний год здесь распродали почти весь объем первичного жилья, а нового предложения нет», — уточнила основатель компании «Бест-Новострой» Ирина Доброхотова.