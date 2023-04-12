В Москва-Сити появится башня Льва Ландау

На территории делового центра «Москва-Сити» построят еще один небоскреб. Его высота составит 85 этажей. Проект строительства многофункционального жилого комплекса в 1-м Красногвардейском проезде уже утвержден. Небоскреб будет находиться в шаговой доступности от трех станций метро и Московского центрального кольца, неподалеку от Пресненской набережной.

© Проектное решение

«В здании высотой 340 метров будет предусмотрен четырехуровневый паркинг. На трех первых этажах разместят все необходимые жителям инфраструктурные объекты. Здесь будет расположен крупноформатный детский досуговый центр, офисный центр, кофейня, а также торговые площади», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства АндрАндрей Бочкарев.

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На крыше стилобата сделают внутренний двор с садом, зоны йоги и воркаута.

Проект носит название «Дом Дау» в честь легендарного советского ученого и лауреата Нобелевской премии по физике Льва Ландау.

«Используя привычную для высотных объектов палитру из стекла и металла, архитекторы сумели создать динамичный и неожиданный образ. Вершина башни представляет собой каскад остекленных объемов и защищенных прозрачными ограждениями террас. С одних ракурсов это смотрится как волна, с других — как традиционный для московских высоток шпиль», — отметил главный архитектор Москвы СергСергей Кузнецов.

Работая над проектом, архитекторы ставили себе задачу о создании башни, которая будет не только отвечать всем современным тенденциям высотного строительства, но и станет зданием, узнаваемым издалека. Фасады небоскреба будут выглядеть по-разному в зависимости от погоды и времени суток.

Лев Ландау — советский физик-теоретик, лауреат Нобелевской премии по физике 1962 года. В научных кругах его называли Дау. Будущий нобелевский лауреат уже в 14 лет стал студентом сразу двух факультетов: физико-математического и химического.