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1 час назад

В Москве отремонтируют дом середины прошлого века

РИА Недвижимостьиещё 2

В Алексеевском районе Москвы в 2023 году отремонтируют дом середины XX века, сообщила пресс-служба столичного фонда капремонта (ФКР).

В Москве отремонтируют дом середины прошлого века
Фото: Фонд капремонта МосквыФонд капремонта Москвы

Дом 122 на проспекте Мира возведен в 1958 году по проекту группы архитекторов под руководством Иосифа Ловейко. В нем жил герой Советского Союза, летчик-космонавт Константин Феоктистов.

"Дом №122 на проспекте Мира все знают не только благодаря его яркой архитектуре, но и не менее яркой истории. Для ФКР Москвы этот объект является одним из самых интересных. В этом году мы комплексно его отремонтируем: восстановим не только фасад и крышу, но и заменим инженерные коммуникации. На данный момент уже разработан уникальный проект проведения работ. Подобраны современные материалы и передовые отечественные технологии. Работы стартуют совсем скоро", - приводятся в сообщении слова заместителя гендиректора фонда Владимира Кожиченкова.

В нем указывается, что работы по обновлению фасада начнутся с расчистки и промывки внешних стен. Затем мастера нанесут антисептический раствор на плоскости и восстановят локальные разрушения. В уровне нижних этажей проведут работы по ремонту штукатурного руста. После подготовки и восстановления конструктива поверхности произведут его окраску. Стены верхних этажей из керамического блока гидрофобизируют. По завершении основных мероприятий в местах общего пользования установят новые стеклопакеты, обновят цоколь, приведут в порядок балконы.

На крыше здания произведут работы по устройству оцинкованного покрытия с частичной заменой стропил, обрешетки и мауэрлата. Восстановят перекрытия и выполнят устройство ходового настила. Кроме того, в доме заменят внутренние инженерные системы, добавляется в сообщении.

Новости Москвы,Константин Феоктистов,
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