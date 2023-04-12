В Москве отремонтируют дом середины прошлого века

"Дом №122 на проспекте Мира все знают не только благодаря его яркой архитектуре, но и не менее яркой истории. Для ФКР Москвы этот объект является одним из самых интересных. В этом году мы комплексно его отремонтируем: восстановим не только фасад и крышу, но и заменим инженерные коммуникации. На данный момент уже разработан уникальный проект проведения работ. Подобраны современные материалы и передовые отечественные технологии. Работы стартуют совсем скоро", - приводятся в сообщении слова заместителя гендиректора фонда Владимира Кожиченкова.