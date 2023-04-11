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25 минут назад

В Москве обновили указатели к объектам авиакосмической отрасли

Вечерняя Москва

В столичных ЦАО, САО и СВАО появились новые указатели к объектам, связанным с авиакосмической отраслью. Об этом во вторник, 11 апреля, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

В Москве обновили указатели к объектам авиакосмической отрасли
Фото: вечерняя москвавечерняя москва

Отмечается, что на каждом указателе размещен QR-код. Его можно отсканировать, после чего откроется страница с информацией о человеке или объекте.

В частности, новые таблички укажут путь к памятникам Алексею Леонову (совершил первый выход в открытый космос), Виктору Комарову (первый человек, побывавший в космосе дважды), Сергею Чаплыгину (основоположник современной аэромеханики и аэродинамики), пишет Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Накануне «Роскосмос» анонсировал украшение Москвы накануне Дня Космонавтики. На улицах столицы появятся изображения ракет, спутников и космонавтов.

Кроме того, в апреле столичные учебные заведения в сфере культуры проведут свыше 30 мероприятий на различных площадках Москвы. Как отметила заместитель мэр Москвы Наталья Сергунина, успехами и достижениями дети и подростки делятся, выступая на городских площадках.

Новости Москвы,Сергей Чаплыгин,Виктор Комаров,Наталья Сергунина,Алексей Леонов,Роскосмос,
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