В Москве обновили указатели к объектам авиакосмической отрасли

В столичных ЦАО, САО и СВАО появились новые указатели к объектам, связанным с авиакосмической отраслью. Об этом во вторник, 11 апреля, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

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Отмечается, что на каждом указателе размещен QR-код. Его можно отсканировать, после чего откроется страница с информацией о человеке или объекте.

В частности, новые таблички укажут путь к памятникам Алексею Леонову (совершил первый выход в открытый космос), Виктору Комарову (первый человек, побывавший в космосе дважды), Сергею Чаплыгину (основоположник современной аэромеханики и аэродинамики), пишет Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Накануне «Роскосмос» анонсировал украшение Москвы накануне Дня Космонавтики. На улицах столицы появятся изображения ракет, спутников и космонавтов.