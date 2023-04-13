$82.09-0.0989.76+0.03
8 минут назад

Собянин сообщил о завершении благоустройства у четырех станций БКЛ

Москва24иещё 6

Специалисты завершили работы по благоустройству территорий у станций "Печатники", "Сокольники", "Каширская" и "Варшавская" Большой кольцевой линии метро. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

Собянин сообщил о завершении благоустройства у четырех станций БКЛ
Фото: Портал мэра и правительства МосквыПортал мэра и правительства Москвы

"Привели в порядок существующие пешеходные маршруты, сделали новые. Построили удобные подъезды к станциям. <...> Всего благоустроили больше 35,5 гектара территории", – написал он.

Так, все провода возле станций убрали под землю, улучшили систему водостока, предусмотрели парковочные места, установили современные остановки наземного транспорта, установили контрастное освещение на пешеходных переходах.

Что касается каждого проект в отдельности, то на Чонгарском бульваре возле "Варшавской" появились зеленые зоны со скамейками, а также площадка с тренажерами. Два сквера привели в порядок у станции "Каширская", они расположены между Каширским шоссе, улицей Маршала Шестопалова и проспектом Андропова.

Возле станции "Сокольники" работы прошли сразу на нескольких улицах. Так, специалисты обновили сквер Огнеборцев, территории у главного входа в одноименный парк и памятника Николаю Гастелло. А в районе "Печатников", у кинотеатра "Тула" появился комплекс для гонок с препятствиями.

Ранее стало известно о планах благоустройства возле станции Трикотажная МЦД-2. В рамках работ планируется повысить доступность станции. Там расширят тротуары, заменят дорожное покрытие, установят уличное освещение, проведут озеленение. Благоустройство затронет несколько прилегающих улиц.

Новости Москвы,Николай Гастелло,Сергей Собянин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий